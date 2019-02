Incendie en Haute-Corse : y a-t-il encore des risques de propagation du feu ?

Les flammes de l'incendie en Haute-Corse ne sont toujours pas définitivement immobilisées. Les vents compliquent également le travail des pompiers et des moyens aériens. Selon les enquêteurs, le feu aurait été déclenché soit des suites d'un écobuage mal maîtrisé, soit volontairement. A rappeler que dans la soirée du 23 février 2019, plus d'une vingtaine de départs de feu ont été enregistrés par les pompiers de la Haute-Corse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.