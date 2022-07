Incendie : inquiétude dans les Gorges du Verdon

Le courage des habitants a probablement sauvé le village de Rougon (Var). Mardi, avec les moyens du bord, notamment des tuyaux d’arrosage et des seaux d’eau, ils ont tout fait pour que le feu n’atteigne pas les maisons toutes proches, avant l’arrivée des pompiers. Le feu a démarré à quelques mètres du village en début d’après-midi. Immédiatement, une chaîne humaine s’ est formée pour tenter d’éteindre les flammes. Leur solidarité a permis d’éviter une catastrophe. Toute la nuit, les habitants ont observé le va-et-vient des pompiers et la colline embrasée, non sans inquiétude. L’incendie a parcouru 170 hectares. Il n’est toujours pas maîtrisé et évolue lentement vers un camping local. Les pompiers se veulent rassurants. "Le feu n’est pas virulent à l’heure actuelle, donc le camping n’est pas directement menacé", dit le lieutenant-colonel Henri Couvé, commandant des opérations de secours. Une centaine de pompiers luttent toujours contre cet incendie. À Rougon, ce mercredi matin, l’enquête démarre pour tenter de déterminer son origine. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli