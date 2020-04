Incendie de Notre-Dame : c'était il y a un an

Il y a tout juste un an, personne n'avait imaginé être le témoin d'une Notre-Dame en feu. Depuis, 85 millions d'euros ont été engagés pour les travaux de consolidation de la cathédrale. Et ceux-ci sont loin d'être finis même si certains recoins de l'intérieur ont déjà retrouvé leur fraîcheur et leur lumière. Le grand orgue, lui, doit aussi être restauré. Une opération importante que le coronavirus a suspendue pour l'heure.