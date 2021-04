Incendie près de Marseille : la plupart des habitants d'Auriol de nouveau chez eux

Ce mercredi matin, les largages des produits retardants se succèdent sur les collines d'Auriol. Si le feu a été fixé en milieu de matinée, le travail est loin d'être terminé dans certaines zones difficiles d'accès. Appuyés par les Canadair et une centaine d'engins au sol, 270 pompiers ont lutté toute la soirée de mardi, puis toute la nuit contre des flammes attisées par un puissant mistral. "On va faire le maximum de noyage pour éviter la reprise", lance l'un d'entre eux. En prévention, 150 habitants ont été évacués. C'est le cas d'Anne-Marie qui revient tout juste chez elle ce mercredi. L'incendie a parcouru 90 hectares. Pour les pompiers, un feu de cette ampleur en début avril ne laisse rien présager de bon pour la suite de la saison. "On est relativement inquiet pour cet été. On va rester vigilant", confie le capitaine Stéphane Guyot. Même si le vent doit se renforcer dans la journée, les soldats du feu espèrent pouvoir maîtriser et éteindre complètement cet incendie d'ici ce soir.