Incendie dans les Pyrénées-Orientales : quelle est l'ampleur des dégâts ?

Un constat difficile au réveil, les arbres sont brûlés, une dizaine de maisons entièrement calcinées, comme chez Franck et Sandra, partis en catastrophe ce lundi soir. C'est leur neveu qui accueille le maire ce mardi matin. Logés chez des amis, les propriétaires découvrent à leur tour ce qui reste de leur maison tout juste rénovée. À Saint-André, une dizaine de logements a été complètement brûlée par les flammes, 200 personnes relogées."Le manque d'eau, il n'a pas plu. Vraiment cette année, le département vit une de ses périodes les plus terribles", confie Samuel Moli, maire (PS) de Saint-André. Un peu plus loin, ce vigneron est inquiet pour son exploitation."Je ne sais pas, je pense que j'ai deux hectares et demi de brûlés autour de la cave, et au-dessus, je vais aller voir après", dit-il. En deux mois, la commune a essuyé une dizaine d'incendies, accentués peut-être par les terrains non entretenus. Ici, cette fois-ci, les flammes auraient emporté 300 hectares, un tiers de la commune de Saint-André. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet