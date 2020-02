Incendie rue Erlanger : les rescapés et les familles de victimes se retrouvent un an après

L'incendie qui s'était produit dans un immeuble de la rue Erlanger dans la nuit du 4 au 5 février 2019 avait fait une dizaine de morts et 90 blessés. C'était un choc pour les habitants du quartier. Un an après, les rescapés et les familles de victimes se sont rendus sur place pour rendre hommage aux personnes mortes cette nuit-là, à l'occasion d'une cérémonie à la fois sobre et poignante. Cet anniversaire est une étape importante pour la reconstruction des personnes touchées par ce drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.