Incendie sur la Côte d'Azur : la nuit de lutte des pompiers

Le soleil se couche à peine que les flammes repartent de plus belle. Après une journée de combat, c'est une nouvelle lutte qui débute pour les 1 000 pompiers engagés sur le massif des Maures. Une fois la nuit tombée, les soldats du feu ne peuvent plus compter sur les largages des Canadair et des hélicoptères. Ils vont composer avec de nouvelles difficultés. Au milieu de la nuit, ce que craignent les pompiers est finalement arrivé. Le vent change de direction, attisant ainsi les reprises un peu partout dans la zone. Les habitants surveillent le moindre nouveau départ. Des jeunes s'inquiètent d'un feu qui semblait pourtant maîtrisé il y a quelques heures à peine. L'alerte est donnée. Ce mercredi matin, nous sommes déjà loin des images de brasiers de la nuit. Mais le danger, lui, est toujours bien présent. Pour éviter le pire, deux bombardiers aspergent la zone d'un liquide retardant. Le sol est chaud et les cendres fumantes pourraient bien faire repartir l'incendie.