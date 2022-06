Incendies : 185 hectares et 60 bungalows brûlés dans le Gard

Les flammes ont frôlé sa maison. Ce mardi matin, à la lumière du jour, Michel mesure sa chance, il est passé tout près de la catastrophe. Il n'y a aucune victime et peu de dégâts matériels, mais dans le quartier, les voix tremblent encore. Des vies et des souvenirs sont sauvés grâce à la réactivité des pompiers. Hier, 120 d'entre eux ont été mobilisés dans ce village, affrontant les flammes pendant plus de six heures. Dès 14 heures trente, plus d'une cinquantaine d'habitants avaient été évacués. Ils ont attendu plusieurs heures avant de rejoindre leur domicile. Ils sont soulagés, mais inquiets d'une reprise du feu. Presque tard dans la nuit, un père de famille a noyé les arbres autour de lui. Un travail poursuivi par les pompiers jusqu'au lever du jour. Pour la fin de semaine, 38 degrés sont attendus. Dans les prochains jours, la commune restera sous surveillance. TF1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet