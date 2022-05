Incendies : 2 500 vacanciers évacués à Port-Grimaud

Cette famille d'Allemands est encore sous le choc. En vacance dans un camping de Port-Grimaud (Var), ils ont eu une grosse frayeur lundi après-midi. "Tout à coup, on a vu de la fumée dans le ciel. On a entendu des explosions, la fumée était très épaisse. Les enfants pleuraient. Tout le monde avait peur", lance le père de famille. Il est 16h30 quand le feu se déclare dans un bungalow pour une raison encore inconnue. Très vite, l’incendie se propage aux mobil-homes voisins. Une quinzaine de bouteilles de gaz explose. Les campeurs doivent être évacués : "on voyait que la fumée s'épaississait donc il était urgent de partir". Un panache de fumée visible à des kilomètres a envahi tout le quartier. Quelques heures après l'incendie, les vacanciers peuvent enfin venir chercher leur voiture. Le feu a détruit 18 mobil-homes et cinq voitures, mais aucune victime n'est à déplorer. Une trentaine de personnes a été relogée dans le même camping. Avec la sécheresse qui sévit actuellement, les pompiers redoutent d'autres incendies et appellent à la plus grande prudence. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guépard