Incendies à répétition, inquiétude avant l'été

Après une nuit de lutte, le feu a été maîtrisé par les pompiers. Ils doivent désormais parcourir les dix hectares brûlés pour repérer les derniers foyers et éviter toute reprise. L'incendie a débuté mardi aux alentours de 21 heures en plein milieu de cette forêt peu fréquentée. "Il fait partie du feu de printemps. On ne connaît pas l'origine bien évidemment. Ça marque le début d'une saison qui est certainement précoce", explique le lieutenant Fabrice Debec, chef de groupe des feux de forêt en Dordogne. Depuis le début de l'année, c'est déjà le quatrième feu dans cette zone. Pour ce propriétaire forestier, cette précocité est inquiétante. À un kilomètre de là, cet habitant a vu les flammes depuis sa maison. Cette zone avait déjà été touchée par plus d'une centaine d'incendies l'an dernier. Des images tournées pendant l'été 2022 qui sont encore dans toutes les têtes ce mercredi matin au village. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau