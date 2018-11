Incendies en Califormie : Paradise, une ville ravagée par les flammes

Les énormes flammes qui ravagent la Californie n'ont pas encore été maîtrisées. On parle désormais de 50 morts au moins. Seuls les véhicules de secours de maintenance et les médias peuvent passer. Paradise fait partie des villes les plus touchées. Près de 7 000 maisons ont été calcinées. Des sinistrés comme Mike, Amy et leurs deux filles vivent désormais sous des tentes. En retournant chez eux, tout ne fût que cendres et désolation. Au vu de leurs conditions précaires, ils comptent sur le soutien de l'Etat pour se reconstruire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.