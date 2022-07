Incendies dans le Gard : en première ligne avec les pompiers

Les sapeurs-pompiers n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Et le feu n'est toujours pas circonscrit. Dès six heures ce vendredi matin, les moyens aériens ont repris les largages au-dessus des Cévennes. Le feu s'est déclaré vers 17 heures jeudi au nord d'Alès et s'est propagé rapidement. Attisé par un vent très fort avec des rafales à plus de 50km/h, il a mobilisé tous les engins du département. Des centaines de sapeurs-pompiers du Gard et des départements voisins, venus en renfort, ont lutté sans relâche toute la nuit. "Le but, c'est de noyer le plus rapidement possible la surface qui est en train de brûler" , explique l'adjudant Sébastien Busmey. Mais dans cette zone très boisée, l'intervention des pompiers est délicate. "On est inquiet pour demain parce qu'on sait qu'avec des températures qui vont monter et le vent qui va continuer à priori, forcément, on va avoir des reprises de feu. Donc, il faut rester vigilent", confie le commandant Jérôme Jallet. L'incendie a déjà ravagé 650 hectares de forêt dans le Gard, nécessitant l'intervention, ce matin encore, des avions de la sécurité civile. TF1 | Reportage C. Abel, L. Deschateaux, C. Gouiffès