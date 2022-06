Incendies dans les Landes : 200 hectares de forêt détruits

C'est un des incendies les plus importants de ces dernières années dans les Landes. Plus de 200 hectares ont été détruits en quelques heures. Le feu s'est arrêté ici, juste derrière le jardin de ce couple. Comme une centaine d'autres personnes, ils ont été évacués dimanche soir par mesure de précaution. Le feu est désormais fixé, mais les pompiers continuent leur travail dans cette forêt de pins calcinés pour éviter toute reprise. Toute la nuit, 240 hommes ont été mobilisés, certains venus en renfort des départements voisins, appuyés par un avion bombardier d'eau et un hélicoptère. Si une enquête déterminera l'origine du feu, la sécheresse fait partie des facteurs aggravants. "Le massif était déjà classé en vigilance orange, il y a eu de fortes chaleurs, il peut y avoir un effet induit", explique Françoise Tahéri. Les pompiers, eux, devraient rester encore plusieurs jour dans cet immense massif de pins. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira