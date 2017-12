Les incendies de forêt font rage en Californie

Suite aux incendies de forêt en Californie, plus de 230 000 personnes ont dû être évacuées. Dans une petite ville au nord de Los Angeles, près de 500 bâtiments ont été détruites par les flammes. L'extrême sécheresse et les vents forts compliquent le travail des pompiers. Les autorités ont même dû créer un nouveau niveau d'alerte, violet, pour ces incendies considérés comme les pires de l'histoire de la Californie. Celles-ci pourraient encore durer quelques semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.