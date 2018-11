Incendies de forêts en Californie: au moins 44 morts et 200 personnes portées disparues

Des centaines de maisons ont été détruites, des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée, 200 personnes restent portées disparues et au moins 44 sont mortes, dont 18 viennent d'être retrouvées. Les feux survenus à Paradise dépassent le bilan le plus meurtrier dans l'État de Californie. L'action des pompiers reste dérisoire. Ils sont plus de 5 000 à travailler jour et nuit sans réussir à maîtriser les flammes. Alors que les prévisions météorologiques n'annoncent pas encore de précipitations pour tout le mois de novembre, un autre foyer s'est déclenché à Malibu. Celui-ci n'est pas non plus maîtrisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.