Incendies de l’été : les pompiers d’Alsace se préparent

Pour ces pompiers, c’est une répétition générale avant les premiers incendies de l’été. La stratégie est rodée. À peine arrivés, ils s’engagent sur le feu. Avec 25 kg de tuyau à transporter, ils visent à attaquer les flammes au plus vite. L’objectif de la manœuvre : retrouver leurs automatismes. Une centaine d’hommes, vingt camions déployés pour un exercice grandeur réelle. L’été dernier, les pompiers alsaciens sont intervenus pour aider leurs collègues du Var à combattre un feu au Nord de Saint-Tropez. Dans l’Hexagone, tous les services d’incendie partagent les mêmes techniques. Ils interviennent ainsi n’importe où et sont immédiatement opérationnels. L'autre objectif est d'apprendre à se coordonner avec les pompiers allemands, moins bien formés aux feux de forêt. D’après James Fridli, commandant de la compagnie d'Haguenau (Bas-Rhin), ces derniers ne travaillent pas du tout de la même façon, d’autant qu’ils n’ont pas du tout le même matériel. Avec une sécheresse plus importante cette année et les conséquences du réchauffement climatique, partout en Europe, l’exercice est appelé à se renouveler. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Roth