Incendies de l'été : les pompiers des Bouches-du-Rhône en opération sensibilisation

Une fumée blanche poussée par le vent, c'est un départ de feu à Marseille ce mardi matin. Depuis cette vigie au massif de l'Etoile, ces sapeurs-pompiers guetteurs viennent de le signaler aux patrouilleurs sur le terrain. Avec le mistral, tout va très vite. L'incendie grandit en quelques minutes. Ludovic et Léon vont rester particulièrement vigilants pendant ces quatre jours car le risque d'incendie est élevé. A l'autre bout de la ville, dans le Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône), la sensibilisation continue. Angèle et Jérémy sont gardes forestiers. Chaque jour, ils vont à la rencontre des promeneurs pour les sensibiliser aux départs de feu. C'est un travail de prévention quotidien pour les gardes du parc, inquiets pour la végétation sèche. Pour éviter tout risque, les Calanques sont interdites d'accès aujourd'hui. Plus de 800 pompiers sont mobilisés sur le terrain, dans le département.