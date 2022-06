Incendies : des habitants patrouillent aussi

Comme chaque jour, les hommes et femmes en orange partent en patrouille. Des bénévoles que rien ne prédisposait à cette tâche. C'est le cas de Luc Peger, 64 ans, qui arpente les pistes depuis dix ans. "Quand je suis parti à la retraite, je ne me voyais pas rester à la maison et ne rien faire", confie-t-il. "Il m'arrive de patrouiller deux, trois voire quatre fois dans la semaine", explique ce bénévole. L'objectif des patrouilleurs est de repérer les premiers départs de feu et d'intervenir au plus vite. Leurs véhicules contiennent plusieurs centaines de litres d'eau. Une mission essentielle, car avec la sécheresse, la forêt peut s'embraser à tout moment. Les bénévoles se voient comme le maillon d'une chaîne dans la lutte contre les incendies. "On rend service à la communauté. En plus, j'ai une proximité avec la nature", explique Marylène Grosclaude. Pour les pompiers du Vaucluse, il s'agit aussi d'un soutien logistique indispensable. L'an dernier, les Comités Communaux Feux de Forêt ont signalé près d'une trentaine de départs de feu. TF1 | Reportage E. Spertino, L. Huré, H.P. Amar