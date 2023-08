Incendies : des villages évacués au Portugal

Face aux flammes, un tracteur pour protéger sa maison. "On coupe l'herbe", explique un agriculteur. Le feu n'est plus qu'à une centaine de mètres de cette ferme. Les habitants tentent d'aider les pompiers. Tout près du feu, les 40 vaches de ces agriculteurs. "Depuis lundi, le feu s'approche de notre maison. À tout moment, ça peut empirer. Donc, on reste là pour surveiller. On a peur avec tout ce qui brûle autour de nous", confie une habitante. Ce mardi midi, le feu continue de ravager la forêt au sud du Portugal. Le sol est très sec, près de 7 000 hectares ont déjà brûlé, une seule maison a pour l'instant été détruite par les flammes. Depuis lundi, plus de 1 500 habitants ont dû être évacués. Certains, comme Antónia et Joao, ont passé la nuit dans une école. Dans les voitures, des sacs préparés à la hâte. Les prévisions météo des prochaines heures continuent d'inquiéter les 800 pompiers mobilisés, la chaleur et le vent compliquent la lutte contre les flammes. TF1 | Reportage V. David, C. Blanquart, V. Gauquelin