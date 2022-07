Incendies d'origine criminelle, colère dans l'Hérault

Le feu s'est arrêté à quelques mètres de chez lui. Cette nuit-là, il a été évacué par un pompier, l'homme soupçonné d'être l'auteur de ces incendies. "On est sorti de la maison et c'est la première personne qu'on a vue en sortant", confie l'homme. A noter que six hectares ont été brûlés. Il y a eu quatre départs de feu dans le même quart d'heure. Depuis mai, le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault) ne compte plus les feux. Alors, c'est un soulagement de savoir que cela va peut-être s'arrêter. "Avec autant de départs de feu, on se disait que l'auteur il connaît. Il y avait quand même quelques indices qui faisaient penser que ça pouvait être un sapeur-pompier", raconte Bernard Jahnich. C'est un sapeur-pompier volontaire depuis l'âge de 19 ans et adjoint municipal. Pyromanie ou appât du gain, les pompiers volontaires sont indemnisés plusieurs centaines d'euros pour chaque incendie. Les pompiers parlent de trahison, ils sont 250 000 dans l'Hexagone à lutter contre les feux. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Gorgibus, S. Fortin