Incendies en Australie : des régions entières évacuées

En Australie, les feux sont de plus en plus incontrôlables. Des centaines de foyers sont toujours en activité et les pompiers se préparent au pire. Face à l'urgence de la situation, les autorités ont donné l'ordre d'évacuation. Pourtant, à East Gippsland, une région très fréquentée par les touristes, il est impossible de partir. La zone est cernée par les flammes et partout, les vents redoublent d'intensité. Au nord, à Sydney, l'air est devenu irrespirable.