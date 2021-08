Incendies en Californie : menacés par les flammes, ils ne veulent pas partir

Quelques 2 000 hectares supplémentaires perdus dans la nuit de mardi. Les pompiers et les forces de l’ordre luttent depuis presque un mois contre l’incendie Dixie, sans parvenir à prendre le dessus. Environ 200 000 hectares ont été réduits en fumée et 900 bâtiments calcinés, dont ces maisons brûlées il y a seulement quelques heures. Et apparemment, les habitations en bordure de forêts sont toujours menacées. Les 200 habitants de Taylorsville, en Californie, ont reçu l’ordre d’évacuer, mais certains refusent d’abandonner leur maison. Kevin Goss, par exemple, est pharmacien. Son officine a brûlé, et il tient à rester pour protéger sa maison. Même réflexion en centre-ville. Sans électricité depuis dix jours, ils survivent avec des glacières, des dons de nourriture et d’essence. La caserne des pompiers, elle, s’est transformée en épicerie gratuite. Et la situation risque de durer. Les autorités ont annoncé que l’incendie Dixie ne serait probablement pas maîtrisé avant le 30 août.