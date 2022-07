Incendies en France, une année record ?

Des feux, on en voit partout, jusque sur les flancs des gorges du Tarn. Un incendie maitrisé, mais 35 hectares brulées qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue. A ce jour, 25 000 hectares sont partis en fumée. C'est bien moins qu'en 1976. C'était une année inédite avec 80 000 hectares tous feux confondus. C'est également moins qu'en 2003, une année de canicule où 70 000 hectares de forêt ont été détruites. "Avec les deux feux en Gironde, on est dans les cinq plus gros feux de l'histoire. L’aspect particulier de cet été c'est la précocité", explique le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. La Sécurité civile estime qu'avec 13 600 hectares disparus, le feu de Landiras est le plus gros feu de forêt jamais enregistrée depuis les années 1970. La situation est aussi exceptionnelle de par la répartition des incendies dans l'Hexagone. Alors pourquoi y a-t-il autant d'incendies ? TF1 | Reportage A. Tassin, M. Simon, A. Bacot