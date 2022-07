Incendies en Gironde : le combat sans relâche des pompiers

Dans la commune de Balizac, la situation est compliquée pour les soldats du feu. Vous le voyez, plusieurs camions avancent ici-même, dans cette forêt, avec des départs de feu qui se multiplient et des vents qui sont changeants. Ce qui rend évidemment la situation plus compliquée. Vous allez justement voir l'un des camions des pompiers qui est en train d'avancer. Il faut également savoir qu'il y a beaucoup de maisons isolées et à chaque fois, le même dispositif pour éviter bien entendu qu'il y ait des dégâts, c'est que les soldats du feu sont présents et ils essayent de sécuriser les bâtiments nécessaires. La progression se poursuit à l'instant où l'on se parle pour essayer d'éteindre une petite partie de ces centaines d'hectares déjà ravagés ici-même, sur cette commune. TF1 | Duplex F.X. Ménage