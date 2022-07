Incendies en Gironde : le point sur la situation à Landiras

Comme vous pouvez le voir, les arbres et le sol, tout a été complètement brûlé et ça sur des kilomètres. Partout, il y a cette même odeur âcre de cendre et de fumée. C'est difficile d'imaginer que le village de Guillos se trouve à seulement à quelques centaines de mètres. Évacués pendant la nuit, ses 525 habitants ont dû fuir. Ça tient du miracle, car tout a été ravagé par les flammes. Pourtant, aucune maison n'a été touchée. Pour leur part, les pompiers restent extrêmement vigilants. Il fait lourd, très chaud et les vents sont changeants. Ici, la tension est maximale. Les habitants restent suspendus, heure par heure, aux informations données par les pompiers. TF1 | Duplex L. MERLIER