Incendies en Gironde : plus de 1 000 hectares brûlés à Landiras

Sur un front de plus de cinq kilomètres, 300 pompiers continuent de lutter contre les flammes. Les reprises de feux sont nombreuses. Depuis mardi, 1 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. L'arrivée de moyens aériens, ce mercredi matin, est un appui essentiel pour maîtriser l'incendie. "La situation n'est toujours pas stabilisée. Ce matin, les températures remontent, et le feu reprend un peu d'activité", affirme le lieutenant-colonel Éric Pitault. Le feu s'est déclaré mardi en fin d'après-midi. Avec des vents tournants et la sécheresse de la végétation, il se dirige rapidement vers la commune de Guillos, le village doit être alors évacué au plus vite. Certains habitants quittent leurs maisons sans vraiment savoir où aller, d'autres ont du mal à quitter le village, inquiets pour leurs maisons. En tout, 450 personnes sont évacuées. Et toute la nuit, les pompiers ont combattu le feu à quelques mètres des maisons. Ce mercredi matin, les avions enchaînent les rotations au-dessus de cet incendie impressionnant, l'un des plus importants de ces dernières années en Gironde TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier