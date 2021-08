Incendies en Grèce : les pompiers français à la rescousse

Les pompiers et les habitants luttent contre des flammes immenses depuis maintenant plusieurs jours, en vain. Un hélicoptère est venu en renfort, mais le brasier continue de progresser. Il n'est maintenant plus qu'à quelques mètres d'un petit village. Les 150 habitants sont entourés par deux incendies que rien ne semble pouvoir arrêter. Une forte odeur de cendre imprègne toutes les rues, transportée par d'épaisses fumées. Les habitants assistent impuissants à la catastrophe, parfois depuis leur balcon. Une famille est par exemple installée dans la région depuis plusieurs générations. Mais face à l'ampleur du brasier, ils ne savent plus quoi faire. La plupart des résidents ont suivi la consigne des autorités et sont partis. Mais pour certains, il est impossible de quitter ce qui représente toute leur vie. Le vent s'est levé et a fait repartir plusieurs incendies qui semblaient pourtant éteints. Une cinquantaine de foyers sont encore actifs dans tout le pays.