Incendies en Turquie : la population désemparée

Fuir pour échapper aux flammes. Le feu se rapproche des habitations du village de Marmaris en Turquie et rien ne l'arrête. Le brasier semble hors de contrôle et les sauveteurs sont trop peu nombreux. Alors à Bodrum, les habitants déroulent eux-mêmes les lances à incendie pour tenter de repousser les flammes. Certains sont paniqués, d'autres épuisés par des heures de lutte. "Je me sens vraiment fatigué et démuni", se plaint un habitant. Des branches d'olivier pour lutter contre les flammes. Leurs moyens sont dérisoires. Dans un village voisin, les fermiers encerclés par les flammes tentent de mettre leurs animaux en sécurité en les rapprochant de l'eau. En une semaine, la Turquie a enregistré 130 départs de feu. Dans les régions du sud-ouest, ils ne sont toujours pas maîtrisés. Devant l'urgence de la situation, l'Union européenne et plusieurs pays voisins ont envoyé des renforts aériens pour lutter contre ces incendies. Les plus importants que le pays ait connu depuis une décennie.