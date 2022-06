Incendies : encore un week-end à hauts risques

Alerter à la moindre fumée et la photographier, telles sont les missions des avions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard. Les clichés sont instantanément retransmis au centre de décision des pompiers du département. "Plus on est réactif, et mieux on arrive à avoir les bons moyens pour le bon feu, plus on arrive à régler cette affaire rapidement et à minimiser les dégâts pour la population", explique le colonel Jean-Michel Langlais, directeur du SDIS du Gard. En alerte maximale, un avion a décollé un mois plus tôt que prévu. Chaque jour, 120 pompiers de plus sont mobilisés sur le terrain. Pour faciliter leur passage en zones compliquées, les routes ont été débroussaillées, juste à temps. Des citernes de 30 000 litres d’eau ont même été installées dans les endroits les plus éloignés du département. Les habitants aussi sont en alerte. Le premier réflexe est de préparer son sac. Depuis quelques jours, une habitante de Saint-Bonnet-du-Gard (Gard) évite même de se promener en forêt. Ce vendredi dans la matinée, le premier incendie de la journée s’est déclenché dans le nord du département. Il est déjà maîtrisé, avec seulement un hectare brûlé. TF1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet