Incendies : évacuations sans précédent en Grèce

La fuite en pleine nuit. Valise à la main, des touristes évacuent l'île de Corfou. Une partie de la côte est menacée par un énorme feu. De loin, aussi rougeoyant et fort qu'un volcan en éruption, cet incendie menace des centaines d'habitations au Nord de l'île. Environ 2 500 personnes sont évacuées. Sur une autre île grecque, Rhodes, le feu a déjà fait des ravages. Ici, il n'y a que les maisons qui ont pu être sauvées. Tout autour, la végétation est carbonisée. Sur des images satellites, on voit le centre de l'île avant et une semaine après le début de l'incendie : 400 km² partis en fumée. Ce feu continue de progresser. Les pompiers estiment qu'il faudra encore plusieurs jours pour le maîtriser. TF1 | Reportage F. Litzler, T. Gippet