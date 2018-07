Incendies en Grèce : le bilan s'alourdit

En Grèce, une station balnéaire a été ravagée par des incendies. Beaucoup de maisons et plusieurs voitures ont été endommagées. Ce 24 juillet 2018, le bilan s'alourdit et passe à plus de 60 morts et près d'une soixantaine de blessés. Très débordés depuis plusieurs heures, les pompiers tentent toujours de maîtriser le feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.