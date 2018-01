Les incendies en Haute-Corse ont carbonisé près de 2000 hectares de forêt

Suite aux vents violents de la tempête Eleanor, les incendies en Haute-Corse ont fait trois blessés et détruit une quinzaine de maisons. Dans les montagnes au Sud de Bastia, le feu s'est répandu à vive allure, poussé par des rafales de vent à 150 km/h. Au total, près de 2000 hectares partis en fumée. Dans ce paysage noirci, les Corses reprennent espoir car le vent perd de sa force. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.