Incendies : la Lozère touchée à son tour

Surtout, ne négliger aucune parcelle. Ce mercredi matin, l'incendie est maitrisé, mais les pompiers craignent une reprise de feu. Il faut donc noyer les lisières pour éviter le pire. Hier après-midi, l'incendie a pris soudainement près de Sainte-Enimie. Les flammes ont grimpé à toute vitesse jusqu'au hameau de Cabrières, ravageant sur leur passage plus de 70 hectares dans ce site classé des gorges du Tarn. Pour contrer l'incendie, des Dash ont largué du retardant sur la Lande. Après plusieurs heures de lutte, les pompiers sont parvenus à fixer le feu. Ce matin, les habitants scrutent, inquiets, le sol calciné. Rarement la végétation n'a été aussi sèche à cette époque : "d'habitude, on a des pluies à cette période. Cette année, c'est vraiment exceptionnel". L'incendie s'est arrêté à quelques mètres seulement de ces maisons. Après deux mois et demi sans la moindre goutte d’eau, tout geste imprudent peut avoir de graves conséquences. La météo orageuse pourrait être un soutien de poids pour les pompiers, mais par précaution, ils resteront en alerte, au moins jusqu'à ce soir. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Deschateaux, Q. Trigodet