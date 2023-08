Incendies : les forêts du Sud en alerte maximale

Barrières baissées, banderoles et rubalises accrochées, et équipe du parc mobilisée. L'accès aux Calanques est condamné. Le rôle de ces gardes est d'informer tous les visiteurs de la fermeture des 18 massifs du département. "S'il y a un départ de feu qui est déclenché, avec le vent et le mistral, c'est très compliqué de l'éteindre. Si des personnes se retrouvent dans le massif, le travail des pompiers va être retardé", explique Solène Patin, cheffe d'équipe adjointe des éco-gardes du Parc national des Calanques à Marseille. Les Bouches-du-Rhône sont placés en rouge, plus haut niveau d'alerte risque incendie-feu de forêt. En pleine garrigue, ces bénévoles sont aussi sur le pont et vérifient leur matériel. Des rafales de vent jusqu'à 80 kilomètres par heure et une température de 27 °C annoncée, c'est une vigilance maximale pour ces hommes. Jusqu'à la levée de l'alerte rouge prévue samedi, bivouac et barbecue prévus à proximité de la végétation sont interdits. Les contrevenants s'exposent à 135 euros d'amende. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar, M. Perrot, E. Bonnot