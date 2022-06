Incendies : les pompiers ont lutté toute la nuit à Vitrolles

Le feu est parti entre une zone d'activité et un lotissement à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, jeudi. Ce vendredi matin, les pompiers surveillent toujours la zone et continuent d'éteindre les fumerolles. Christiane et Jacques ont eu très peur hier après-midi. Tout le quartier a été évacué, mais les riverains ont pu regagner leur domicile le soir, sains et saufs. Le vent a soufflé toute la nuit. Près de 130 pompiers sont restés sur le terrain pour éviter toute reprise de feu avec les petits brasiers restants : "Il y a encore du travail sur le noyage et c'est la phase la plus longue et la plus délicate, parce que c'est dans des endroits qui sont escarpés", explique l'un d'eux. Dans ce quartier, en dessous de la ligne ferroviaire, les riverains s'interrogent tous sur l'origine de l'incendie. "Il y a tout un réseau herborisé le long de la voie ferrée, si des étincelles se produisent, c'est l'incendie", précise cet habitant. Le vent va encore souffler ce vendredi après-midi. Et avec des températures de plus en plus élevées prévues pour ces prochains jours, le week-end s'annonce encore à haut risque. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba