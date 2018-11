Incendies meurtriers : un bel élan de solidarité en Californie

Aux Etats-Unis, des centaines de Californiens ont tout perdu à cause des incendies qui ont frappé leurs maisons. Face à cette catastrophe, un bel élan de solidarité s'est mis en place à Malibu. Les centres d'accueil dans les environs sont notamment ouverts 24h/24 pour recevoir les réfugiés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.