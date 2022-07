Incendies : quelles conséquences pour la forêt ?

Depuis le début des incendies en Gironde, près de 15 000 hectares de pins sont partis en fumée. Une grande partie sur des exploitations privées. Alors l'image est insoutenable pour les professionnels de la forêt, car la désolation s'étend à perte de vue. Autant de bois invendables, et même les arbres épargnés par les flammes seront difficiles à écouler. Ces pins sont particulièrement recherchés par les industriels pour la construction de palettes ou pour fabriquer du contreplaqué. Même en les replantant aujourd'hui, les arbres ne seront exploitables que d'ici 35 ans. Et pour reboiser, il faudra compter entre 3 000 et 10 000 euros par hectare, souvent à la charge des propriétaires forestiers. En effet, il y a moins de 10% de la forêt française qui est assurée. Mais au-delà de l'aspect économique, ces forêts ont une autre utilité. Elles servent aussi à protéger les dunes de sable sur le littoral, menacées par les vents. Sans protection, de nombreuses associations craignent de voir les dunes s'affaisser à la première tempête. Quelles mesures de protection peuvent donc être prises ? TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Kherraji