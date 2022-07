Incendies : un maire en première ligne

L'accueil de la mairie de Saint-Michel-de-Rieufret (Gironde) a été transformé en poste de commandement de la solidarité. Le maire Jean-Bernard Papin, entouré de ses élus, se consacre à l'accueil d'une centaine de pompiers depuis une semaine. Un défi pour cette commune de 800 habitants. Désormais, l'école est une base arrière pour les soldats du feu. Le local de tennis est devenu une infirmerie, les salles de classe des dortoirs et la cantine, elle, est investie par une dizaine de bénévoles qui préparent les repas. Le maire peut aussi compter sur le café du village et son gérant David. "Moi, je me suis mis à la disposition de la mairie ayant des contacts dans plusieurs supermarchés pour leur fournir de la glace...", lance celui-ci. En effet, c'est toute une logistique pour monsieur le maire. Aujourd'hui, les dons stockés dans la salle communale doivent être déplacés, car malgré l'incendie la mairie continue de fonctionner. Une grande partie de ces dons sera amenée aux soldats du feu., directement sur le terrain. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy