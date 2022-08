Incendies, vacances sur le qui-vive

La forêt de Niozelles brûle toujours dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le feu a repris jeudi après-midi, non loin d'un camping. Ce vendredi matin, les vacanciers son fatigués. Depuis mardi, le jour du départ de l'incendie, ils sont en alerte. "On veut s'extirper de cette ambiance un peu anxiogène", "ça fait peur, surtout que nous ne sommes pas du coin", lancent des vacanciers. Jeudi soir, 40 hectares ont brûlé en quelques heures. Après trois jours de feu, certains campeurs ont décidé d'évacuer dans la soirée, comme des Belges. "Les enfants, ils avaient peur, donc on a décidé de partir", explique la mère de famille. Le propriétaire a veillé toute la nuit avec les pompiers pour sécuriser les lieux et tenter de rassurer les vacanciers."On reste sur le qui-vive. On va rester posté toute la nuit", confie François Boissier, propriétaire d'un camping à Niozelles. Les riverains aussi sont inquiets. Depuis mardi, Julie voit sa forêt partir en fumée depuis son étal de fruits et légumes sur la route. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba