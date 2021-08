Incidents lors du match Nice-Marseille : les réactions des supporters

Des supporters niçois qui envahissent la pelouse, des joueurs pris à partie, des bagarres et un match interrompu... cette scène surréaliste s'est déroulée dimanche soir lors de la rencontre entre Nice et Marseille au stade Allianz Riviera. Ce lundi matin, à l'heure du café, des Niçois déplorent ces événements qui n'ont rien à voir avec le football. À la 75e minute, le joueur marseillais Dimitri Payet a reçu une pluie de projectiles. Excédé, il a envoyé une bouteille vers la tribune. La suite, ce sont ces débordements inacceptables. "Malheureusement ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais de rejeter des bouteilles à travers la tribune", a défendu Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice. Certains supporters sont du même avis. Après 1 heure 30 d'interruption, l'arbitre et la ligue ont décidé de faire reprendre le match. Mais les joueurs de l'OM ne sont pas revenus sur la pelouse. Le match a définitivement été arrêté. L'OGC Nice l'a emporté 1-0 sur tapis vert pour l'instant, car l'OM a saisi la Ligue de Football et le parquet de Nice a ouvert une enquête judiciaire.