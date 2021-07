Incitation à la vaccination : l'astuce du club de foot de Valenciennes

C'est un décor si particulier qu'on en oublierait presque la vue des seringues et c'est l'idéal pour David, 31 ans, supporter du club de Valenciennes depuis son enfance. Il s'est laissé convaincre de se faire vacciner pour son club de foot. "Je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Cela me permet d'être présent lors des premiers matchs de Ligue 2. Je serais dégoûté de ne pas pouvoir y participer", a-t-il affirmé. Le VAFC et l'hôpital de Valenciennes ont eu l'idée d'installer un centre de vaccination éphémère au cœur du club. En échange, les vaccinés du jour ont le droit d'assister à l'entraînement. Une belle initiative du club pour ses supporters. "On a un rôle social et un rôle dans notre territoire", a expliqué Eddy Zdziech, président de Valenciennes Football Club. Amener la vaccination à la population la rendra accessible, plus rapide et attractive. C'est un succès aujourd'hui pour l'hôpital puisque toutes les doses prévues ont été administrées. "Il y a ceux qui viennent à la vaccination naturellement et ceux qui viennent pour différentes raisons", confie Rodolphe Bourret, directeur général du Centre hospitalier. D'autres actions comme celles-ci sont prévues dans le village, dans les supermarchés ou durant les festivités d'été.