Inciter les médecins retraités à continuer d'exercer

Bertrand Demory est médecin généraliste. À 64 ans, il pensait prendre sa retraite dans moins d'un an. Il vient de changer d'avis. En continuant d'exercer, il n'aurait plus à payer de nouvelles cotisations retraites comme c'est le cas aujourd'hui pour les médecins retraités encore en activité. Cette mesure immédiate concernerait 4 000 généralistes pour combler le manque de professionnel sur le territoire."Moi, je serai content parce que trouver un nouveau docteur à l'heure d'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière", confie un patient. Dans le pays, un quart des médecins ont plus de 60 ans. Inciter la profession à travailler de plus en plus tard n'inquiète pas. "Tant qu'il est en forme, il a de l'expérience alors je pense que cette expérience est intéressante", explique une passante. Ces départs en série surchargent de plus en plus les généralistes. Dans ce cabinet, le médecin réalise 40 consultations par jour et ne peut être sollicité davantage. Avec cette mesure, il espère donc que la patientèle de ses confrères ne sera pas laissée de côté. TF1 | Reportage M. Debut, E. Binet, C. Yzerman