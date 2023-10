Incivilités : la riposte des villages

Une carcasse de voiture abandonnée par son propriétaire en pleine campagne. Une découverte désolante pour le maire et le policier municipal de Guerlédan (Côtes-d'Armor). Mais le témoignage de riverains permet de retrouver la trace de l'auteur des faits. Ici, depuis juillet, c'est la troisième épave retrouvée en pleine nature. Alors cette fois-ci, la commune décide de frapper fort. La voiture est renvoyée devant le domicile du propriétaire. Trois contraventions seront dressées au propriétaire en plus du remboursement des frais de remorquage pour une somme totale de près de 500 euros. Des incivilités en tous genres et des dégradations, les communes rurales ne sont aujourd'hui plus épargnées. Autre exemple, ici à Plouasne, village de 1 800 habitants. Quand ce ne sont pas les vitres de la gare qui sont brisées, ce sont celles du local au terrain de foot ou des vols commis au cimetière. "On a installé une caméra ici parmi d'autres pour piéger les gens qui viennent le soir". Deux caméras pour près de 200 euros, monsieur le maire s'en serait bien passé. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaitre, T. Lagoutte