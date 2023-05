Incivilités : une application pour signaler et rassurer

Une mairie, une église, un port de plaisance, 11 000 habitants, et surtout, une application qui devient tout aussi incontournable pour la ville que ses monuments. Grâce à elle, on peut signaler une voiture mal garée, une effraction ou encore une pollution sonore. Le 21 avril dernier, une Wambrecitaine a signalé le comportement suspect de trois hommes. Ils étaient en train de voler les câbles du tramway touristique. C'est une pratique courante déjà évoquée auparavant, des vols à répétition qui ont mis en péril la survie de cette attraction. L'application de signalement a donc permis à la police municipale de réagir très vite. Chaque signalement arrive par mail directement sur le téléphone de la police municipale. La semaine dernière, le responsable d'un dépôt d'ordures sauvages a pu être appréhendé grâce encore à cette application. En un an, plus de 600 signalements ont été enregistrés, soit deux par jour. Les Wambrecitains estiment que cette application est utile, mais surtout, rassurante. "C'est bien, parce qu'il y a tellement de choses maintenant qui arrivent" ; "Ça va permettre de rassurer les gens qui constatent les dégradations, les incivilités", lancent des habitants. Pour le moment, un tiers des habitants a déjà téléchargé l'application. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire