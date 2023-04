Inculpé dans trois affaires : Donald Trump contre-attaque

Donald Trump a passé moins d'une heure au tribunal, le temps d'être officiellement inculpé. En effet, il a été inculpé pour le versement de 300 000 dollars destinés à faire taire deux anciennes maîtresses et un homme prétendant avoir des informations sur un enfant caché. Il a plaidé non coupable pour les 34 chefs d'inculpation avant de sortir libre, sans aucune réaction. En revanche, les réactions entre ses partisans et ses opposants fustigent. À noter que ces derniers ont été préalablement séparés par des barrières. Donald Trump, lui, dès la fin de l'audience est parti prendre son avion privé. Direction son domicile en Floride où il a réservé sa première déclaration à ses fidèles supporters. Une allocution de 30 minutes dans laquelle l'ancien président se pose en victime de règlement politique et qui a été très suivie par ses supporters devant sa propriété. Si le procès devait avoir lieu, il ne se tiendrait pas avant 2024 et donc l'année de la présidentielle. Pourtant, malgré cette inculpation, rien n'empêche Donald Trump de participer à cette élection. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien