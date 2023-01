Indemnisation des maisons fissurées, il faut changer les règles

Impossible de passer à côté, elles balafrent toute la façade de la maison d'Éric Chardon. La sécheresse est à l'origine de ces fissures, car la maison se situe sur un sol argileux qui sans eau se rétracte. À l'été 2020, tout s'est encore empiré. "Les fissures se sont agrandies, les fenêtres sont totalement déséquilibrées et les fissures intérieures sont apparues", rapporte-t-il. Et Éric vit dans cette longère depuis ses quatre ans. Il l'a racheté à l'âge adulte, l'a restauré, ses enfants ont grandi ici. Mais aujourd'hui, certains n'osent plus y dormir. Il faut reconstruire, le devis est estimé à 259 000 euros. Mais l'assureur d'Éric refuse toute prise en charge, car sa commune n'a été reconnue en état de catastrophe naturelle qu'en 2020. Seulement même en 2020, sur les neuf dossiers de maisons fissurées déposés dans la commune, aucun n'a abouti. La municipalité est désormais directement concernée. Des fissures sont apparues sur la mairie, la salle des fêtes et sur des routes. Dans toute la Sarthe, entre 800 et 1 000 maisons seraient fissurées. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec