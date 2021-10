Indemnité inflation : comment les Français accueillent l’annonce

"Tous ceux qui ont une voiture, ils sentent l'augmentation". Oui, il s'agit bien du prix des carburants qui flambe. Alors face à ce constat, le gouvernement a donc décidé d'attribuer une aide sous conditions de 100 euros. Une mesure que certains automobilistes accueillent avec pragmatisme : "ça ne peut être que bénéfique". Edwige, étudiante, travaille pour financer sa scolarité. Elle est éligible à cette aide défiscalisée. Mais d'autres savent qu'ils ne toucheront rien. Ils auraient préféré une autre solution pour aider les automobilistes, comme la baisse des taxes. Si le but du gouvernement est de favoriser le pouvoir d'achat des Français, beaucoup trouvent que 100 euros, ce n'est pas énorme. Ils considèrent que cette aide ne changera rien à leur niveau de vie. Et puis, il y a ceux qui suspectent une arrière-pensée à six mois des élections. À noter que le coût total de cette aide est estimé à quatre milliards d'euros.