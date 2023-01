Indémodables pubs anglais

Le dimanche midi dans la campagne anglaise, vous risquez de vous sentir seul dans les rues. Mais où sont passés les Britanniques ? Tendons l'oreille et suivons-les derrière les portes du pub. Tout le village semble s'y être donné rendez-vous, car le dimanche est le jour du rôti de bœuf. La tradition date du Moyen Age. Elle a même inspiré les Français qui surnomment les Anglais : "les Rosbifs". Dans ce pub, l'un des plus vieux d'Angleterre, cette tradition est respectée religieusement. En cuisine, le chef s'occupe lui-même de la cuisson de la viande. Un bon repas et une bonne ambiance. Venir dans ce pub qui a plus de 900 ans, c'est l'assurance d'un moment hors du temps. Il y a près de 40 000 pubs en Angleterre. Datant de toutes les époques, ils accompagnent la vie des Britanniques. Ils réunissent toutes les classes sociales et tous les âges, car malgré la décoration quelque peu surannée, ils ont des atouts prisés des jeunes. D'un pub à l'autre, la pinte de bière est la boisson reine. Si les pubs constituent l'identité britannique, il en existe un qui fait exception. Dans le bistrot au cœur de Londres, "The French House", la bière est détrônée par le champagne, le pastis et le cidre. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges