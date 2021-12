Indice de réparabilité : encore beaucoup d'efforts à faire

C'est une étiquette qui a fait son apparition depuis le début de l'année. De couleur vert clair, vert foncé ou orange, elle affiche une notre comprise entre zéro et dix en fonction de l'indice de réparabilité du produit. L'appareil est-il démontable ? Les pièces détachées sont-elles disponibles ? Autant d'éléments pris en compte pour établir l'indice des appareils électriques et électroniques. En pratique, si certains sites affichent clairement cet indice, d'autres ne l'indiquent pas du tout. Autre obstacle de taille pointé par un réparateur : l'indice est une moyenne. Il peut masquer certaines informations importantes pour le consommateur. Autre critique : la disponibilité des pièces détachées ne compte que pour une faible part dans la note. L'UFC-Que Choisir demande que les critères de cet indice soient revus. Quant aux enseignes, elles devront se mettre rapidement en conformité. Les services de l'Etat promettent des contrôles et des amendes à partir du 1er janvier. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, P. Marcellin, J. Duong