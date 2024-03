Indice de réparabilité : un nouveau critère d'achat ?

L'indice de réparabilité est une étiquette que vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est une note sur dix pour informer le consommateur sur la facilité ou non à réparer un produit en cas de dysfonctionnement. Elle est mise en place depuis trois ans déjà. L'objectif de cet indice est de lutter contre l'obsolescence programmée, et ainsi allonger sa durée de vie et d'utilisation. On le retrouve sur certains appareils électroménagers, comme les lave-linges, les lave-vaisselles, les aspirateurs, ou encore nos téléphones portables. Dans un magasin, la moitié des appareils en sont équipés. Pour que cet indicateur soit plus utilisé, il faudrait que l'évaluation soit plus fiable, et le mode de calcul plus efficace. L'objectif de l’État est d'atteindre 60% de taux de réparation des produits, contre un tiers avant la mise en place de l'indice. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Olive